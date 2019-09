Steffon Armitage, l'ancienne star de la Section Paloise jugé à Pau ce lundi pour agression sexuelle

Le rugbyman international anglais et ancien joueur vedette de la Section Paloise est jugé ce lundi au palais de justice de Pau pour agression sexuelle lors d'une soirée au centre ville de Pau. Une procédure de plaider coupable.

Pau, France

L'ancienne Star de la Section Paloise, Steffon Armitage comparait ce lundi matin pour agression sexuelle. Il est convoqué au palais de justice de Pau dans le cadre d'une audience de plaider coupable. Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 décembre 2018. Il jouait encore à la Section Paloise à ce moment là. Lors d'une soirée trop arrosée, il s'est livré à des attouchements sur une jeune fille.

Des caresses sur les seins

Ce jeudi soir, c'est veille de match, mais Steffon Armittage n'est pas sur la feuille de match de challenge européen contre Gloucester à Pau. Il fait la fête, et en sortant du Connémara, un bar de nuit du centre ville, il entreprend cette jeune fille, toute jeune, à peine majeure. Une drague lourde qui dérape puisque la jeune fille raconte qu'il lui a touché les seins. Elle est allé porté plainte, et l’enquête a permis d'identifier le joueur vedette de la section paloise.

Reconnaissance de culpabilité

Interrogé, il a expliqué qu'il était saoul et qu'il ne se souvient pas. Mais il ne conteste pas puisqu'il fait l'objet de cette CRPC : Comparution en Reconnaissance Préalable de Culpabilité. C'est le plaider coupable à la française. C'est une procédure qui est utilisé dans des affaires simples et quand les faits sont reconnus par l'auteur présumé. C'est un mini procès qui commence par une rencontre à huis clos avec un magistrat du parquet. Celui-ci va lui proposer une peine. S'il l'accepte, un juge valide cet accord, lors d'une audience publique express et discrète.