Stéphane Bourgoin : "aujourd'hui Michel Fourniret serait arrêté en moins d'un an"

Auxerre, France

Il connait très bien les tueurs en série, il est l'un des plus grands spécialistes au monde. Stéphane Bourgoin présente des extraits de ses interviews avec certains des 77 serial killers qu'il a rencontré au cours de sa carrière, au cinéma CGR d'Auxerre à 20 heures. Pour l'occasion, celui qui a écrit des dizaines de livres et qui collabore (notamment) avec la police sud-africaine et avec le FBI, a accepté l'invitation de France Bleu Auxerre.

"On aime se faire peur"

Pour lui, ces interviews sont une thérapie. Sa propre compagne a été violée et tuée par un tueur en série dans les années 70. Mais comment explique-t-il que le sujet passionne autant le public ? "De tout temps on aime à se faire peur, autrefois l'ogre et les vampires, puis Frankestein, Dracula. Peut-être que le tueur en série représente l'ogre des temps modernes". Lui n'a plus vraiment peur malgré la dangerosité des individus qu'il rencontre. "Je suis confronté à des psychopathes qui n'ont pas d'empathie, des manipulateurs et des menteurs. Mon rôle c'est de devenir leur confident, presque leur ami pour qu'ils m'avouent leurs crimes."

"Un Michel Fourniret, s'il démarrait sa série criminel en ce moment-même, il serait arrêté en moins d'un an"

Le serial killer moderne existe-t-il ?

Pour Stéphane Bourgoin, les tueurs en série du XXIe siècle peuvent sévir beaucoup moins longtemps qu'avant. "Il existe maintenant le fichier national des empreintes génétiques, on a le SALVAC (système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes), et puis le travail de ces profilers à la française, les analystes comportementaux, le Département des Sciences du Comportement (au DSC)". Pour l'écrivain, un Michel Fourniret version moderne aurait été stoppé plus tôt.