Stéphane Bourgoin : «Tous les endroits dignes d’intérêt n’ont pas été fouillés dans l’ancienne propriété de Fourniret»

Yonne, France

Stéphane Bourgoin*, Vous êtes assez critique sur la façon dont se sont déroulées ces nouvelles fouilles; Pourquoi?

Et bien parce qu’il y a certains endroits dignes d’intérêt, notamment par des actes notariés où Michel Fourniret avait interdit qu’on déracine un sapin qui se trouve en dehors du jardin d’enfants, qu’il avait créé. Cet endroit n’a pas du tout été retourné, ni déraciné. Si ce jardin d’enfants a été complètement déblayé, pour le faire, on a utilisé une pelleteuse qui n’a creusé qu’à 1 mètre 50 de profondeur, or on sait que Michel Fourniret notamment pour sa première victime Isabelle Laville, l’avait jeté au fond d’un puits à Bussy en Othe (Yonne), assez profond. Pour une autre victime, Elisabeth Brichet, elle avait été enterrée au château du Sautou (Donchery, Ardennes), à plus de 3 mètres de profondeur.

Donc selon vous, il reste des pistes à explorer ?

Les enquêteurs ont utilisé des géo-radars, une sorte de sonar pour détecter des cavités. Mais on sait que Michel Fourniret a passé beaucoup de temps à creuser quand il vivait à Floing. Il a notamment utilisé un gros tracteur avec un bras articulé. Il y a enterré très profondément une ancienne caravane. Ce sonar n’est pas toujours fiable. Souvenons-nous d’une affaire en Normandie, Jean-Yves Morel qui avait tué deux femmes. Le sonar n’avait rien détecté et après des aveux du tueur, on a retrouvé les corps des victimes sous des plaques de bétons.

L'avocat de Monique olivier a indiqué que des prélèvements avaient été effectués des gravats et des canalisations. À quoi ça peut servir?

Effectivement j’étais sur place pour le premier jour des fouilles, on a pu voir les gendarmes porter des sacs poubelles très lourds. Le dernier jour, les gendarmes ont emporté des canalisations. Peut-être y a-t-il des indices qui y figurent. Ce n’est en tout cas pas tout à fait anodin que l’on retire un certain nombre de choses de ce terrain. Mais peut-être que ça ne donnera rien. Ça permettra en tous cas de fermer une porte dans la recherche de deux corps de victimes, Farida Hammich et Marie Angèle Domece , Sans oublier que Michel Fourniret est aussi le suspect numéro 1 dans la disparition et l’enlèvement de la petite Estelle Mouzin que l'on a jamais retrouvée.

* Stéphane Bourgoin est l'auteur du livre "L'ogre des Ardennes: les derniers secrets de Michel Fourniret", publié aux éditions Grasset