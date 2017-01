Stéphane Gicquel, de la FENVAC : " la taxe attentat est un acte de solidarité"

Ça fait partie des hausses du 1er janvier. La taxe attentat qui figure sur les contrats auto ou habitation augmente de 37 %. Elle passe de 4,30 à 5,90 euros. Stéphane Gicquel, secrétaire de la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents était ce jeudi l'invité FB Bourgogne.

Stéphane Parry : a quoi sert concrètement cette taxe attentat ?

Stéphane Gicquel : sur les 5 euros 90 perçus par la taxe, 1 euro 20 vont pour les victimes d'attentats. Le reste sert à indemniser les personnes victimes d'une agression grave, comme un meurtre. Si demain vous prenez un coup de couteau dans la rue, si l'auteur n'est pas identifié, où n'est pas solvable, c'est ce fond qui vous indemnisera. L'augmentation de la taxe est la conséquence des attentats de 2015 et 2016.

Combien de personnes sont concernées par une indemnisation ?

Lors des deux dernières années, ce fond créé en 1986 a indemnisé 4000 personnes soit autant qu'entre 1986, année de sa création et 2015. Suite aux attentats du 13 novembre, on a 54 enfants orphelins. La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut pour ses enfants ? On va pas réparer la douleur moral de ces enfants. En revanche, on peut aider ces enfants qui ont perdu un parent à faire des études ou pour ceux qui ont du être amputé à se réorienter. Pour nous c'est une réponse au terrorisme.

Pourquoi ne pas faire appel à des assurances privées ?

La question s'est posée dans les années 80 par beaucoup de pays. Soit vous avez un système à l'anglo saxonne qui fait appel à la charité publique, soit on le confie à des sociétés privées et ça devient un business avec des personnes qui font des profits sur les indemnisations des victimes. Et puis le terrorisme ne touche pas uniquement Paris. Il y a eu des attentats à Marrakech, au Caire, en Tunisie à Berlin. Tout le monde doit être assuré contre le risque d'attentat comme pour le risque de catastrophe naturelle.