Stéphane Le Foll veut "éviter l'emballement" après la bagarre place de la Sirène au Mans

"Ce qui s'est passé, c'est un problème. Mais il faut rester lucide et calme." Le maire du Mans assure vouloir réagir après la bagarre qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche, mais par sur-réagir.

Pour l'instant on sait qu'il y a eu un début de bagarre à l'intérieur, résume Stéphane Le Foll. Certains se sont dit "allons-y" et ont lancé des chaises... Il va y avoir une enquête, c'est le rôle de la police nationale, notamment grâce aux vidéos des caméras de la ville".

"Fermeté" et "calme"

"La fermeté doit être réaffirmée, poursuit le maire du Mans, aucune discussion là-dessus. On fera en sorte d'avoir une présence policière plus importante. Il ne faut pas laisser passer les choses mais il ne faut pas s'enflammer non plus."

à lire aussi VIDÉOS - Une bagarre générale éclate à la sortie d'un bar place de la Sirène au Mans

Il critique aussi les proportions que l'événement a pris et les commentaires sur les réseaux sociaux : "Je vois que certains parlaient de 200 ou 300 personnes, ça n'est pas vrai. Il y a des gens, par exemple au match de football, qui viennent me voir et disent "ah là là..." Oui c'est un problème, on va s'en occuper. Mais il faut rester lucides et calmes".