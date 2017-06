Stéphane Paille, ancien footballeur international, est mort

Stéphane Paille est décédé ce mardi à l'âge de 52 ans. L'ancien footballeur international était passé par les clubs de Sochaux, Caen et Bordeaux notamment.

Il aura fait trembler de nombreux filets en France et en Europe. Stéphane Paille est décédé ce mardi à l'âge de 52 ans, le jour de son anniversaire, victime d'une maladie foudroyante selon Le Progrès.

L'ancien attaquant a notamment porté les maillots de : CS Thonon, Sochaux, Montpellier, Bordeaux, Porto, Caen, Lyon, le Servette Genève, Mulhouse et Heart of Midlothian. Au total, en 460 matches, il a inscrit 144 buts.

Sochaux, l'âge d'or

Entre 1982 et 1989, il a joué plus de 200 matches avec son club formateur le FC Sochaux-Montbéliard. Il a inscrit 80 buts et connu son âge d'or en 1988 où il est finaliste de la Coupe de France et élu joueur français de l'année par le magazine France Football.

⚫️ Le FCSM est en deuil suite au décès de Stéphane Paille, formé au club et joueur de 1981 à 1989.

Il a ensuite changé de club quasiment chaque année. En 1989 il est parti à Montpellier avec Éric Cantona pour reformer l'ancien duo d'attaque de l'équipe de France Espoir, qui a remporté le championnat d'Europe en 1988. Mais cela n'a pas fonctionné et c'est un premier échec avant Bordeaux et Porto.

De retour en France à Caen, le joueur d'1m85 a brillé de nouveau aux côtés de Xavier Gravelaine. Il a notamment réalisé un doublé en Coupe de l'UEFA face à Saragosse (1992). Deux dernières saisons avant de retourner à Bordeaux puis d'aller à Lyon quelques mois et de connaître le crépuscule de sa carrière.

Champion d'Europe Espoirs 1988 avec Eric Cantona, un super mec en la personne de Stéphane Paille vient de nous quitter ce jour #RIP pic.twitter.com/39ggUvosw7 — Clément Lacord (@clacord23) June 27, 2017

🙏 RIP Stéphane Paille



Grand espoir français déchu

L’ancien attaquant a porté le maillot de l’équipe de France à huit reprises pour un but marqué entre 1986 et 1989. Grand espoir du football français, il faisait notamment partie de cette génération championne d’Europe Espoirs en 1988 avec Eric Cantona, Christophe Galtier ou encore Laurent Blanc. Mais il n'a jamais confirmé au niveau international.

VIDÉO. Stéphane Paille, buteur lors d'un France-Tchécoslovaquie en amical (25 août 1988).

En tant qu'entraîneur, il a notamment travaillé dans des clubs de National : Besançon, le RC Paris, Angers, Cannes, Evian-Thonon, l'AS Minguettes-Vénissieux. Il était depuis 2015 l'entraîneur de la JSM Béjaia en Algérie.

Sochaux pleure son attaquant vedette

A Sochaux, la nouvelle du décès de Stéphane Paille a choqué beaucoup de supporters. " Ses buts marqués dans l'ancien Bonal, l'épopée en coupe de France en 1988, c'était la belle époque de Sochaux. Je suis très triste. Ce joueur là m'a fait vibrer" a indiqué la voix émue William Matter, fidèle supporter du FCSM. " C''était un sacré buteur, un sacré joueur au jeu de tête remarquable. On a fait partie d'une génération qui a redoré le blason du FCSM. C'était un coéquipier, un ami " se souvient Laurent Croci, ex-défenseur qui a côtoyé Stéphane Paille pendant dix ans du centre de formation à l'équipe première finaliste de la coupe de France en 1988.