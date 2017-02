Stéphane Peterhansel pris en excès de vitesse en Suisse sera bientôt privé de permis

Le multiple vainqueur du Dakar, Stéphane Peterhansel a été contrôlé en excès de vitesse en Suisse, où il réside. Le pilote originaire de Vesoul (Haute-Saône) va bientôt devoir rendre son permis de conduire.

Stéphane Peterhansel a confirmé le mois dernier qu'il restait bien le ’’roi du Dakar’’, avec un 13e sacre sur le mythique rallye-raid au volant de sa Peugeot 3008 DKR. Mais mauvaise nouvelle pour le pilote franc-comtois : son permis de conduire va bientôt être suspendu !

"Monsieur Dakar" s'est fait flashé sur les routes suisses, dans la station de Crans Montana où il réside depuis 2001. 89 km/h au lieu des 50 autorisés : un excès de vitesse qui remonte au 19 octobre dernier. Mais depuis quatre mois, Stéphane Peterhansel roule toujours...

Oui, je roule ! Pour l'instant, j'ai encore mon permis..." - Stéphane Peterhansel

"Peter" n'est pas hors-la-loi pour autant... Pour la bonne et simple raison que son fameux permis ne lui pas encore été retiré par les autorités suisses : « Oui, je roule pour l’instant ! Oui, pour l’instant, j’ai encore mon permis de conduire… Il y a un retrait de permis qui a lieu ou plutôt qui va avoir lieu, car [en Suisse] tu as un délai pour déposer ton permis quand tu veux ».

Stéphane Peterhansel ne précise en revanche, ni la période qu'il a choisie pour déposer son permis à la justice suisse, ni la durée de sa suspension qui devrait être de trois mois, selon les barèmes de nos voisins helvétiques dans le cadre d'une "violation grave de la loi sur la circulation routière".

Stéphane Peterhansel est finalement comme "monsieur tout-le-monde" ou presque au volant...

Mais le ’’roi du Dakar’’ bientôt sans permis, pour un excès de vitesse de près de 40 km/h : ça fait quand même un peu mauvais genre, non, Stéphane Peterhansel ? « C’était un excès de vitesse qui va être pénalisé. Normal, rien de plus qu’un excès de vitesse qui va être sanctionné comme pour tout le monde, tente de dédramatiser le recordman de victoires sur le mythique rallye-raid… C’est vrai que pour le même excès de vitesse en France, ça ne serait pas la même pénalité, le même retrait : là, [en Suisse] c’est un peu plus sévère, mais bon c’est comme ça, il faut se plier aux règles de chaque pays ».

Dans les ateliers de PSA Vesoul, le 17 février 2017 : Stéphane Peterhansel devant toutes les voitures miniatures "Peugeot" qui ont gagné le Dakar depuis 1987 © Radio France - Julien Laurent

En plus de sa suspension de permis : Stéphane Peterhansel a également écopé d'une amende de 4500 francs suisses, soit environ 4230 euros.

Il était présent dans sa ville natale, ce vendredi, à l’usine PSA de Vesoul pour y présenter à 200 salariés sa fameuse Peugeot 3008 DKR avec laquelle il vient de remporter le Dakar 2017 mi-janvier.