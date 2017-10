Stéphane Roulleaux condamné à 12 ans de réclusion par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour viol sur mineur

Stéphane Roulleaux a donc été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait entretenu ce qu'il appelle une "liaison amoureuse" avec la fille d'un couple d'amis pendant deux ans.

Stéphane Roulleaux, ancien directeur de Pau's Théatre, 49 ans, était jugé depuis jeudi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Pendant deux ans, il a entretenu ce qu'il appelle "une liaison amoureuse" avec la fille d'un couple d'amis à lui. Juliette avait 10 ans lorsque cela a commencé. C'est sa mère qui a tout découvert en lisant des SMS envoyés par Stéphane Roulleaux à sa fille.

C'est un verdict utile pour elle, pour qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas du tout coupable de ce qui s'est passé - La mère de Juliette

Une mère qui cette nuit a été soulagée par ce verdict : _"J**_e suis satisfaite de la sanction, je la trouve juste. Par rapport aux faits endurés par Juliette, tout ce qu'elle a subi, par rapport au traumatisme qu'elle a eu et les séquelles qu'elle portera dans le temps. C'est un verdict utile pour elle, pour qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas du tout coupable de ce qui s'est passé. **C'est elle qui est victime, elle n'est pour rien dans ce qui est arrivé ni dans ce qui arrive à Stéphane Roulleaux, cette condamnation à 12 années de prison".

Les jurés ont décidé d'aller au delà des 10 ans que demandait l'accusation. Stéphane Roulleaux pourrait faire appel de sa condamnation. Maître Sarah Douté, l'avocate de l'enfant, aujourd'hui adolescente, s'y prépare : "Ce verdict est une satisfaction. Juliette ne réalise pas. Ce qu'elle réalise, c'est qu'elle risque de devoir revenir parce qu'il y a un risque d'appel, puisque la peine est plus importante que ce qui avait été requis par l'avocat général. Donc je suis en train d'expliquer à Juliette qu'elle va peut-être devoir revivre deux jours d'audience. Mais là, elle me dit qu'elle va quand même profiter de cette satisfaction, et demain elle commencera à se préparer à l'éventualité d'un appel".

Stéphane Roulleaux a 10 jours pour faire appel de ce verdict. Lors de ce premiers procès il n'a pas convaincu la cour. Maître Thierry Sagardoytho le représente : "Je pense qu'il y a eu beaucoup de passion. On a parfois hélas l'impression que les jurés se figent sur les faits reprochés, sans aller au delà, sans prévoir le "retour" à une certaine réinsertion du condamné. Nous avions quelqu'un qui a exprimé une prise de conscience sincère. Je pense néanmoins que le très jeune âge de la victime au moment des faits a sans doute pesé dans la décision des jurés".

La peine est accompagnée d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans après sa sortie de prison, ainsi qu'une interdiction de travailler avec des mineurs.