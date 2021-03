Stéphane Sieczkowski-Samier à nouveau devant la justice, l'ancien maire d'Hesdin était jugé en appel

Quand il a été élu en 2014 à Hesdin, Stéphane Sieczkowski-Samier était alors âgé de 21 ans, et il était donc le plus jeune maire de France. On le surnommait même le "petit Sarko" puisqu'il se réclamait des idées et du modèle de l'ancien président de la République.

Mais il a finalement été très vite rattrapé par les affaires et révoqué en conseil des ministres 4 ans plus tard! La justice lui reproche des détournements de fonds publics, à hauteur de 114 mille euros au détriment de sa commune.

Condamné en première instance à 3 ans de prison avec sursis, une peine assortie de 5 ans d'inéligibilité. Après avoir fait appel de ce jugement, celui qui est aujourd'hui stagiaire chez un notaire était donc à nouveau jugé ce mardi à Douai.

Je peux tout justifier et prouver que c'était dans l'intérêt de la commune...

Malgré cette accumulation de déboires, l'ancien élu n'a rien perdu de sa morgue et de son aplomb. Droit dans ses bottes, Stéphane Sieczkowski-Samier s'adresse aux magistrats: "Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'intérêt de la commune".

Alors comment expliquer par exemple cette place de concert payée par la mairie et offerte à un ami? "il s'agissait d'un architecte qui m'avait conseillé pour l'aménagement d'une place... si j'avais du payer ses services, ça aurait couté 5000 euros à la ville". Et c'est comme ça pour tout, les frais de bouche, les achats de vêtements, les frais d'essence, à l'en croire, tout était au bénéfice de la ville d'Hesdin!

Son avocat a plaidé quant à lui la relaxe du fait que "ce n'est pas aux juges d'apprécier comment un élu gère sa ville, mais aux électeurs quand ils déposent leur bulletin dans l'urne" a affirmé Me Pierre-Henri Bovis.

L'avocat général a requis 36 mois de prison dont 6 mois ferme, 15 mille euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Les magistrats rendront leur arrêt le 13 avril prochain.