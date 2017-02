VIDEO - Stéphane Troussel, : "Il faut rétablir la police de proximité"

Rétablir la confiance entre les citoyens et la police, laisser la justice faire son travail pour l'affaire Théo, arrêter de stigmatiser la Seine-Saint-Denis : ce sont les thèmes abordés par Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur France Bleu.

Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, était en direct sur France Bleu à 8h15.

A retenir

"La colère et l'émotion sont légitimes mais en aucun cas, elles ne peuvent se transformer en violence. Alors oui, il y a le temps de la justice mais encore une fois, la suspension immédiate des policiers et la mise en examen en particulier pour l'un d'entre eux pour un motif extrêmement grave, étaient rapides et immédiates. Il faut maintenant que la justice fasse son travail, que la vérité soit établie et les sanctions prononcées à la hauteur de ces graves événements."

"Il faut aller plus loin dans le rétablissement de la police de proximité. Il faut aller plus loin dans la généralisation des caméras embarquées".

"Je regrette que le récépissé en cas de contrôle d'identité n'ait pas été expérimenté".

"Il faut être intraitable sur les discriminations qui peuvent exister".

