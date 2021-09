Seine-Saint-Denis : le président du département Stéphane Troussel va se rendre au procès d'Eric Zemmour

Stéphane Troussel va se rendre devant le Tribunal judiciaire de Paris, ce mercredi après-midi, dans le cadre du procès d'Eric Zemmour. Le Président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis y sera auditionné en tant que victime, après avoir porté plainte pour "incitation à la haine raciale". Il entend se constituer partie civile, au nom du département suite aux propos tenus sur un plateau de télévision par le polémiste concernant les mineurs isolés.

"Le Département de la Seine-Saint-Denis réalise, avec Paris, l'accueil d'environ la moitié des Mineurs Non Accompagnés (MNA), plus couramment appelés mineurs isolés, sur le sol français. À ce titre, il a l'intention de faire valoir un préjudice subit par les Départements, en tant que collectivités chargées de l'accueil et de la prise en charge des MNA, au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance", explique la collectivité dans un communiqué de presse.

Vingt-deux Départements et onze associations portent plainte

Vingt-deux Départements et onze associations ont porté plainte contre Eric Zemmour le 2 octobre 2020. Une action en justice intentée après une chronique du journaliste diffusée le 29 septembre 2020 sur CNews, au sein de laquelle il avait déclaré que "les mineurs isolés sont pour la plupart des voleurs, des violeurs, des assassins".

Ces déclarations du polémiste faisaient suite à une attaque à la machette, le 25 septembre 2020, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo par un jeune Pakistanais, âgé de 26 ans et qualifié à tort de jeune mineur isolé.