Mort de Steve à Nantes : après la confirmation, l'émotion

Nantes, France

L'autopsie réalisée après la découverte d'un corps dans la Loire a confirmé, ce mardi, qu'il s'agit bien de Steve, le jeune homme de 24 ans qui était porté disparu depuis l'intervention de la police à la fin de la fête de la musique à Nantes. Cette confirmation, ses proches la redoutaient depuis 38 jours. Elle est suivie d'une grande émotion à Nantes et plus largement dans tout le pays.

Un rassemblement à 17 heures au pied de la grue jaune

Place Royale, à Nantes, des brassards noirs ont été mis sur les statues du Voyage à Nantes. Du colorant rouge a aussi été ajouté à l'eau de la fontaine pour symboliser la mort du jeune homme et sa gravité.

Un appel au rassemblement a été lancé pour 17h, au pied de la grue jaune, là où le corps de Steve a été retrouvé ce lundi soir.

Je m'associe à la souffrance et à la peine des proches de Steve" - Johanna Rolland

Les politiques ont aussi commencé à réagir. Eux aussi font part de leur émotion et ils demandent que "toute la lumière soit faite sur les circonstances de la disparition et de la mort de Steve ainsi que sur les motivations et les modalités d'action des forces de l'ordre", à l'image de Johanna Rolland, la maire de Nantes.

Même demande de la part de Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Le mouvement demande aussi l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.