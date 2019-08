Steve et Rémi Fraisse : "deux crimes d’État" pour la défense de la famille du jeune tué à Sivens

Après la découverte du corps de Steve, tué à Nantes le soir de la fête de la musique, certains dénoncent des violences policières et beaucoup repensent au cas de Rémi Fraisse tué en 2014 dans le Tarn. L’avocat du père du jeune toulousain dresse un parallèle entre les deux affaires.

Barrage de Sivens, Lisle-sur-Tarn, France

Dans la manifestation en hommage à Steve, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes mercredi dans les rues de Toulouse, un nom est revenu régulièrement. Celui de Rémi Fraisse. Ce jeune toulousain a été tué dans la nuit du 26 octobre 2014 à Sivens dans le Tarn. Ce militant écologiste de 21 ans a été tué par un tir policier de grenade offensive sur le site du projet de barrage.

Dédouaner les forces de l’ordre

Pour la défense de la famille de Rémi Fraisse il y a un vrai parallèle entre la mort des jeunes. Des similitudes insiste même Maitre Arié Alimi : " Il y a des similitudes importantes. Ce sont d’abord des crimes d’état à mon sens dans les deux cas. Deux jeunes hommes qui ont probablement trouvé la mort du fait de l’action de l’État. Il y aussi des similitudes dans la communication gouvernementale. Pour Rémi on avait dans un premier temps parler d’un corps ou d’un cadavre trouvé dans la forêt. On avait essayé de lui coller beaucoup de choses : de la détention de drogue, des explosifs dans son sac. Tout ça était évidemment faux. De la même manière on essaye, avec l’enquête de l’IGPN sur la mort de Steve, de dédouaner les forces de l’ordre."

D’autres cas

Et l'avocat du père de Rémi Fraisse poursuit en expliquant, que de tels drames ne sont finalement pas étonnants puisque rien n'est fait pour les éviter dans la gestion des forces de l'ordre. "Depuis toujours on dit avec la famille de Rémi qu’il y aura d’autres cas. A partir du moment où l’État prend l’habitude de dédouaner les forces de l’ordre dans le cas de violences policières, ( qui mènent soit à des blessures, soit à des mutilations, soit à des morts) il y a une absence de contrôle de la part des forces de l’ordre. "

Les prénoms de Steve et Rémi sur la même banderole mercredi place Jean-Jaurès à Toulouse © Radio France - WC