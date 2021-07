Strasbourg : 150 gendarmes démantèlent un vaste réseau de trafic de drogue

Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé à Hautepierre, à Strasbourg. Les gendarmes ont mené une vaste opération mardi dans ce quartier de la ville. Ils ont saisi 6 kilos et demi d'héroïne, 1.3 kilos de cocaïne et 40.000 euros en liquide. Plus 150 gendarmes venus de Strasbourg et de la brigade de recherches ont été mobilisés, appuyés par la police.

Au total, sept suspects ont été placés en garde à vue. Et plus de 100 consommateurs ont été auditionnés.