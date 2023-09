Strasbourg : six mois de prison ferme pour un homme qui avait piétiné son chat en pleine rue

Un homme de 43 ans de nationalité arménienne, jusque là inconnu de la justice, a été condamné à six mois de prison ferme ce mardi 5 septembre. Il était poursuivi pour sévices graves et actes de cruauté envers des animaux de compagnie.

Au mois d'avril, il avait été arrêté en pleine rue, au Neuhof, alors qu'il piétinait sa chatte, Louna, âgée de 5 ans. Il l'avait mise dans un sac. C'est une bénévole de la SPA qui avait remarqué la scène, avait poursuivi et arrêté cet homme, avant d'appeler la police.

En garde à vue, cet homme bien inséré, père de trois enfants et agent d'entretien dans un restaurant du centre ville de Strasbourg, avait reconnu un seul coup de pied sur l'animal. Selon lui, le chat était agressif et l'avait mordu. Il a précisé qu'il voulait simplement l'abandonner dans un parc.

A l'audience, cet homme trapu, veste noire et blanche, a répété avoir donné un seul coup de pied à l'animal. Et qu'il venait de se faire griffer. Des déclarations qui tranchent avec les constatations vétérinaires et avec ce que les témoins ont rapporté. Après les faits, la chatte avait en effet perdu un œil, et a frôlé de très peu la mort.

A l'audience, le prévenu ne s'est pas vraiment expliqué sur son geste, parlant peu. Donnant peu d'explications malgré la présence d'une traductrice. "Aimez-vous les chats" ? lui a notamment demandé la juge. "Oui" a simplement murmuré le prévenu. Le procureur lui a dénoncé "des actes de cruauté envers la vie". "Quel homme doit-on être pur faire cela" s'est-il interrogé, après la projection d'image difficiles de l'animal blessé, l'oeil sorti de son orbite.

Au final, le prévenu a écopé de 9 mois de prison, dont 3 avec sursis. Il n'a pas été incarcéré, car sa peine sera sans doute aménagée. Il a également interdiction de détenir un animal de compagnie. Il devra aussi régler plusieurs centaines d'euros à cinq associations qui se sont constituées parties civiles, dont la SPA de Strasbourg. "Le tribunal est inquiet de tels actes de cruauté envers un animal captif et sans défense" a sobrement commenté la juge.

La petite chatte, Louna, elle, restera dans une famille d'accueil. La bonne nouvelle, c'est que l'animal va mieux. Elle a été rebaptisée Esperanza.