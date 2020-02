Des policiers strasbourgeois ont arrêté jeudi un adolescent au volant d'une voiture, avenue du Neuhof. Il venait de provoquer un accident matériel et de griller deux feux rouges.

Strasbourg : accident et feux rouges grillés, le chauffard a 12 ans

Strasbourg, France

Les policiers de la formation motocycliste urbaine ne s'attendaient pas à ça. Postés avenue du Neuhof à Strasbourg, jeudi 13 février en milieu de matinée, ils voient passer une Mercedes noire qui roule à vive allure et grille un feu rouge. La voiture est prise en chasse... et grille un second feu rouge. Le véhicule finit par se garer sur le côté. Les policiers ont alors la surprise de trouver au volant un adolescent de 12 ans.

Un père atterré

La surprise ne s'arrête pas là. Un automobiliste s'arrête alors pour signaler que la Mercedes est à l'origine d'un accident matériel, et a pris la fuite. Dans le véhicule, un adolescent de 14 ans est également présent aux côtés du jeune chauffard.

Selon les policiers, le père du très jeune conducteur, à qui appartient la Mercedes, s'est montré atterré lorsque son enfant lui a été remis. Les deux adolescents seront convoqués ultérieurement devant un juge pour enfant en vue d'une sanction.