Strasbourg, France

L'incident est à peine croyable. Merci 19 septembre, vers 19h15, un dépanneur spécialisé dans les poids lourds se rend sur l'autoroute A35, à hauteur de Strasbourg, pour venir en aide à un routier immatriculé en Espagne. Le chauffeur est en panne, les freins de sa remorque bloqués. Le dépanneur débloque les freins, mais conseille au routier de sortir de l'autoroute car seuls les freins du tracteur, la partie motrice, sont opérationnels.

Il tente de faire tomber le dépanneur et sort un couteau

Les deux véhicules se suivent jusqu'à la sortie Cronenbourg-Marché-Gare. Mais au moment de sortir, le camion espagnol choisit de rester sur l'autoroute. Le dépanneur prévient la CRS autoroutière de la dangerosité de la situation, et parvient à arrêter le poids lourd un peu plus loin. Il monte sur le marche-pied du camion et s'accroche au rétroviseur pour discuter avec l'homme... qui redémarre en zigzaguant sur plusieurs centaines de mètres, pour tenter de faire tomber le dépanneur !

C'est finalement un camion polonais qui intervient. Voyant la situation, l'homme se met en travers pour couper la router du poids lourd espagnol. Contraint de s'arrêter, le chauffeur descend de son véhicule... et sort cette fois un petit couteau avec lequel il menace le dépanneur.

L'incident s'est déroulé non loin du PC autoroutier, permettant aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement. Le chauffeur du poids lourd est en garde à vue. La CRS autoroutière lance un appel à témoins pour tenter de préciser le déroulé des faits. Si vous avez assisté à l'incident, vous pouvez appeler le 03.88.77.72.50.