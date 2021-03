Strasbourg : après un nouveau départ de feu, l'unité SBG1 du data centre OVHcloud ne redémarrera pas

"Nous ne redémarrerons pas SBG1. Jamais." La décision a été rendue ce samedi 20 mars par Octave Klaba, le fondateur et dirigeant d'OVHcloud sur Twitter. Après un nouveau départ d'incendie, sans gravité, ce vendredi soir sur le site OVHcloud du Port du Rhin à Strasbourg, les serveurs de cette unité ne seront finalement pas remis en état de marche.

Des serveurs déplacés vers d'autres sites OVHcloud

Cela faisait dix jours que les équipes d'OVHcloud œuvraient à remettre sur pied les serveurs des unités touchées par l'impressionnant incendie dans la nuit du 10 mars dernier. Ce vendredi 19 mars au soir, les pompiers sont de nouveau intervenus sur un dégagement de fumée sans gravité dans un local de batteries du SBG1, "non utilisé et non alimenté" selon l'entreprise.

L'origine du sinistre est encore inconnue. Mais l'entreprise ne veut prendre aucun risque : "Une partie des serveurs de l'unité SBG1 seront déplacés vers l'unité SBG4", précise Octave Klaba. Quant aux autres, ils seront déplacés à Croix et nettoyés puis redémarrés à Roubaix ou Gravelines, deux autres sites français de l’entreprise.