Strasbourg: attention aux pickpockets!

Des policiers en civil se mettent dans la peau de pickpocket pour sensibiliser les passants à Strasbourg.

"Certains sont là pour s'amuser, d'autres pour vous dépouiller", voilà ce que l'on peut lire sur les tracts distribués par la police nationale à Strasbourg pour sensibiliser les passants à la présence de pickpockets.

Des pickpockets très rapides

Des policiers font des actions de prévention dans le centre ville. Ils ont une méthode bien à eux: ils se mettent dans la peau d'un pickpocket! Ils scrutent la foule à la recherche de victimes potentielles. "Les gens sont assis à une terrasse de café, forcément on ne mange pas avec son sac à la main, c'est facile de s'en saisir en attirant leur attention ailleurs. Ces opérations fonctionnent bien car les gens se rendent compte à quel point c'est facile et ça va très vite", explique Joël Irion, chargé de communication de la police nationale du Bas-Rhin. En à peine deux heures, Joël Irion et son complice ont réussi à subtiliser 19 effets personnels avant de les rendre à leurs propriétaires. "Il ne faut pas poser son téléphone ou ses lunettes de soleil sur la table côté passage" , insiste Marc Bellorini, référent sûreté à l'Etat major "l'idéal c'est d'avoir un sac en bandoulière avec la fermeture éclair bien sur l'avant", conclut-il.

L'an dernier la police a comptabilisé près de 800 vols à la tire à Strasbourg.