Strasbourg : "on baisse la garde et ça recommence" Alain Cadec eurodéputé breton choqué après l'attaque

Rennes, France

Mardi soir, Alain Cadec, eurodéputé Les Républicains des Côtes d'Armor, participait à une réception en centre ville de Strasbourg avec ses collaborateurs et collaboratrices au moment de l'attaque. "C'est là qu'on a appris la nouvelle" explique l'élu breton "nous avons été confinés dans cet établissement; on était informé par les réseaux sociaux et par la télévision et on était très choqué". Alain Cadec raconte aussi le climat oppressant qui régnait hier soir dans la capitale alsacienne avec un ballet d'hélicoptères incessant au dessus de la ville et un dispositif policier très impressionnant. "On a pu rejoindre notre hôtel vers 2 heures du matin".

"Davantage d'Europe".

Mercredi matin, les travaux ont repris au parlement européen, mais "l'ambiance est particulière à Strasbourg au lendemain d'un état de siège qui a duré plus de 6 heures"; Alain Cadec ne cache pas un certain malaise après l'attaque : "ce qui s'est passé nous rappelle des moments tragiques comme le Bataclan même si le bilan est moins lourd; on baisse un peu la garde et ça recommande, c'est inquiétant pour l'avenir". Mais l'eurodéputé ne veut pas céder au pessimisme mais au contraire en appelle à davantage de démocratie "je suis convaincu que notre sécurité passera par davantage d'Europe et mieux d'Europe, c'est ainsi qu'on pourra coordonner tous les services de renseignement".

Ce matin ouverture de la séance dans l’hémicycle au Parlement Européen par Antonio Tajani ⁦@EP_President⁩ du #PE. Émotion et détermination. Nous ne céderons pas face a la terreur , l’Europe est la meilleure réponse au terrorisme. ⁦@PPE⁩ ⁦@PPE_FR⁩ ⁦ pic.twitter.com/pbt41ecGjN — Alain Cadec (@AlainCadec) December 12, 2018