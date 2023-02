Strasbourg : de la prison ferme pour avoir jeté son chien par la fenêtre du cinquième étage

La maltraitance animale a été au cœur d'un procès ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Un homme de 40 ans était jugé pour avoir jeté son pékinois croisé, lundi, du cinquième étage d'un immeuble de Strasbourg. Il était jugé pour "sévices graves et acte de cruauté." Le petit chien avait du être euthanasié à la suite de ses blessures. Après presque deux heures d'audience, le tribunal l'a condamné à douze mois de prison dont huit mois ferme et interdiction définitive de détenir un animal. Le procureur avait requis douze mois de prison ferme.

"C'était mon bébé d'amour"

Durant l'audience, l'homme, petit, trapu, le visage marqué et bouffi, qui se décrit lui même comme un alcoolique, avait pourtant plaidé l'accident. "J'étais ivre, j'ai mis la boite de pâté de foie sur le rebord de la fenêtre parce que je ne voulais pas qu'il la touche et après je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce chien je l'aimais c'était mon bébé d'amour" a t-il expliqué au tribunal des trémolos dans la voix.

"Vous vous basez sur le témoignage d'une voisine qui n'a rien vu, qui a juste recueilli le témoignage d'un homme en camionnette, que personne n'a retrouvé et interrogé, c'est un peu léger" a plaidé son avocate, rappelant que de nombreux voisins ont dit au contraire que son client traitait correctement son chien et qu'il le promenait régulièrement. "Il avait à boire et à manger, il n'était pas maltraité."

Un acte de cruauté pour la SPA

Une version contestée par le procureur et les sept associations de défense des animaux, parties civiles dans ce dossier, pour elles, l'animal a bien été jeté par la fenêtre et la boite de pâté n'a jamais été retrouvée. Un acte de cruauté selon la SPA: "un homme capable de faire ça est dangereux pour la société. Là on a franchi la ligne rouge. Mais c'est terminé, on ne traite plus les animaux comme ça" a dit l'avocat de l'association.

Ces associations portent systématiquement plainte et voient désormais un certain changement dans la société explique d'ailleurs, Catherine Bronner, responsable du chenil de la SPA de Strasbourg. "Grâce à ce genre de procès, et aux condamnations, à la couverture médiatique, à nos messages sur les réseaux sociaux, on constate un changement dans les mentalités et c'est tant mieux".

