Strasbourg : des tags au planning familial pour la deuxième fois en un mois

La porte des locaux du planning familial de Strasbourg a été tagguée dans la nuit du 21 au 22 mars. Selon l'association, "un groupe antichoix a inscrit un message contre le droit à l'avortement, un message dirigé contre les femmes et personnes concernées venant au Planning pour avorter et contre l’association et ses militants."

ⓘ Publicité

Le planning familial 67 envisage une action en justice

Le planning familial 67 précise que c'est la deuxième attaque en deux semaines, la précédente datant du 8 mars , lors de la journée des droits des femmes. Des inscriptions anti avortement avaient été retrouvées sur la chaussée. Il rappelle que "le droit à l'avortement est un droit humain fondamental", et que cette "attaque est un délit d'entrave à l'IVG." L'association envisage une action en justice.