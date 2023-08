Strasbourg : des vols en série au sein de la bibliothèque nationale universitaire

Mais qui en veut aux livres de la bibliothèque nationale universitaire (BNU) de Strasbourg ? Une centaine de beaux livres ont en effet été volés progressivement depuis maintenant trois semaines, au coeur de l'été. La direction de la bibliothèque a donc porté plainte, certains de ces livres valant une petite somme d'argent.

Tout a commencé mi-juillet. Les bibliothécaires ont retrouvé des livres sans antivol, la puce arrachée. Les ouvrages étaient cachés derrière d'autres livres dans les rayonnages, comme s'ils étaient prêts à être volés.

Après ces trouvailles, la direction a fait l'inventaire des collections et découvert que 93 ouvrages manquaient à l'appel. Il s'agit de livres de la collection de la Pléiade. Des recueils de textes de grands auteurs à au moins 70 euros l'unité, soit un total d'environ 7000 euros.

La collection retirée du libre-accès

Pour lutter contre ces vols, la direction a décidé de retirer les livres du libre accès. Il faut désormais les demander pour pouvoir les consulter.

La BNU a également publié un communiqué sur son site pour alerter ses visiteurs, explique que "le caractère systématique et le mode opératoire du ou des voleurs ne laisse aucun doute sur la nature du délit". La bibliothèque a également appelé à la vigilance et a renforcé la surveillance et les contrôles.

Les auteurs ou autrices de ces vols n'ont pas été retrouvés.