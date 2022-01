Strasbourg : deux policiers légèrement blessés par des jets de pétards la nuit du Nouvel an

La police nationale annonce samedi que deux policiers sont "légèrement blessés par des jets de pétards" et qu'un véhicule de police a été "dégradé", pendant la nuit du Nouvel an. Une nuit "assez agitée" indique une source policière à France Bleu Alsace, notamment dans les quartiers du Neuhof et Hautepierre.

Des policiers visés par des tirs de mortier

Un peu plus tôt dans la soirée, un véhicule de la brigade anti-criminalité a été pris pour cible avec un mortier à Lingolsheim. Un homme a été placé en garde à vue. Même chose à Ostwald, où un autre homme a été interpellé. A Schitligheim aussi, les fonctionnaires de police ont été visés par des tirs de mortiers, sur le parking du supermarché Leclerc. Il n'y a pas de blessés, précise la police.

Plusieurs voitures incendiées

Une source policière indique à France Bleu Alsace, à 2 heures du matin, avoir procédé à 25 interpellations, et que "plusieurs véhicules ont été incendiés" dans plusieurs quartiers de la capitale alsacienne. Quatre arrêtés préfectoraux ont par ailleurs été pris récemment, dont l'un interdisant la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, très populaires en Alsace et en Allemagne voisine lors de la Saint-Sylvestre où ils occasionnent pourtant de nombreuses blessures ou mutilations.

L'an passé, un jeune homme était mort, la tête arrachée par un mortier. Un autre instaure à Strasbourg et dans six communes limitrophes un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent.

