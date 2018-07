Strasbourg, France

Des flammes et un énorme panache de fumée noire. Les images sont impressionnantes. Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée du jeudi 19 juillet à Strasbourg, au Port du Rhin, peu avant 22h. L'incendie ravage les locaux de la société Soprema, rue Saint-Nazaire. Plusieurs milliers de mètres carré seraient partis en fumée.

Pas de victime, selon un bilan provisoire

Plusieurs témoins sur place évoquent une explosion. Plus de cinquante véhicules et une centaine de sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sont sur place. Il est conseillé d'éviter le secteur. Un très important périmètre de sécurité a été instauré autour du site. Les forces de l'ordre et les pompiers tentent d'éviter toute propagation de l'incendie sur ce site à risque.

D'après un communiqué de la préfecture du Bas-Rhin, à 23h30, le premier bilan provisoire ne fait pas état de victime.

Incendie en cours sur le site de Soprema rue Saint Nazaire au Port du Rhin

Les pompiers sont sur place en nombre avec la police nationale et municipale en appui

La prefecture coordonne les interventions. pic.twitter.com/qyuF9m13YY — Alain Fontanel (@AlainFontanel) July 19, 2018

Le 6 juin dernier déjà, le Port du Rhin était touché par l'explosion d'un silo à grains, qui avait fait trois blessés graves.

Incendie chez Soprema à Strasbourg... pic.twitter.com/XttDp9URXJ — Charles ⚖️🇧🇪⚽ (@CharlyyGoelen) July 19, 2018