Strasbourg : il appelle plus de 700 fois la police en huit mois

Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

Un quinquagénaire a été interpellé à Strasbourg et placé en détention provisoire samedi 1er septembre. Il sera jugé en octobre pour avoir passé plus de 700 appels non justifiés au "17", le numéro d'urgence de la police.