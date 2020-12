Strasbourg : il poste sur le net des vidéos de rodéos urbains, la police le retrouve

Un jeune Strasbourgeois de 23 ans est convoqué devant le tribunal de police en février 2021. Entre août et septembre 2020, il aurait posté sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de rodéos urbains. La police a relevé quatre excès de vitesse de plus de 50 km/heure.

Les enquêteurs du commissariat de Strasbourg-Koenigshoffen était sur sa piste depuis plusieurs mois. Entre août et septembre, un jeune "influenceur" strasbourgeois de 23 ans aurait posté sur le net pas moins de quatre vidéos de rodéos urbains. Des vidéos visionnées par plus de 130 000 internautes où on le voit en train de rouler à très vive allure au volant notamment d'une Mercedes AMG.

Il roulait à plus de 125 km/heure sur des portions limitées à 50

D'après un communiqué de la police, il aurait commis au moins quatre excès de vitesse de plus de 50 km/heure. Il roulait à plus de 125 km heure sur des tronçons limités à 50 km/h. Une infraction punie de 1500 euros d'amende avec le retrait de 6 points.

Les vidéos ont été soumises pour la première fois à l'expertise du laboratoire de la police technique et scientifique. Questionné par la police, le jeune homme a reconnu les faits. Il est convoqué devant le tribunal de police en février 2021.