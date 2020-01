Strasbourg : important exercice de sécurité au stade de la Meinau

Strasbourg, France

Un exercice de sécurité et de secours est organisé mercredi 15 janvier au stade de la Meinau à Strasbourg par la préfecture du Bas-Rhin. Il s'agit d'un exercice de grande envergure qui mobilisera des policiers, des pompiers mais agents du SAMU. Les autorités veulent ainsi tester la coordination de leurs interventions dans l'enceinte du stade strasbourgeois. Il y aura de nombreuses victimes fictives.

La préfecture indique que des impacts importants sont à prévoir à proximité immédiate du stade : de nombreux véhicules d’intervention et de secours seront présents et circuleront sur le site du stade et à ses abords. La rue des Vanneaux sera fermée à la circulation, de l’intersection avec la rue des ciriers à la jonction avec la rue de la Gravière entre 12h30 et 18h30.