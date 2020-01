Strasbourg : l'ancien patron des policiers, soupçonné de malversations, limogé

Bas-Rhin, France

Le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, Jean-François Illy, qui a passé six ans dans le Bas-Rhin, est démis de ses fonctions. Il 'est soupçonné de malversations. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, à l'occasion de la cérémonie des vœux du syndicat de police Unsa.

A la fin de son discours, le ministre s'est tourné vers le directeur général de la police nationale et a déclaré : "J'ai accepté votre proposition de démettre de ses fonctions le DDSP des Alpes-Maritimes".

Jean-François Illy fait l'objet d'une enquête administrative de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Il est notamment soupçonné d'avoir utilisé son chauffeur et sa carte bancaire de service pour des activités et des frais non professionnels lorsqu'il était le DDSP du Bas-Rhin entre 2012 et 2019.