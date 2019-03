Strasbourg : la dégradation de la stèle de la synagogue n'était pas un acte antisémite

Strasbourg, France

Cela avait entraîné une vague d'indignation après la multiplication des actes antisémites en Alsace, la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg, détruite par les nazis, avait été déplacée de son socle le 2 mars dernier.

Repéré grâce aux caméras de vidéosurveillance

C'était finalement un accident. La stèle a été heurtée par un automobiliste. L'homme de 31 ans sortait de boite de nuit et en faisant marche arrière, il a renversé le monument pesant 1,6 tonne. Il a a été retrouvé grâce aux caméras de vidéosurveillance et l'audition de différents témoins. Il sera convoqué devant la justice en juin pour "défaut de maîtrise du véhicule" et "délit de fuite".