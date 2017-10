Strasbourg : la place Kléber évacuée après une alerte à la bombe

Ce vendredi soir vers 18h30 la place Kléber à Strasbourg a été évacuée et les magasins fermés. On ne connaît pas pour l'instant l'origine de cette évacuation. Des sources sur place parlent d'une alerte à la bombe.

La place Kléber, située au cœur de Strasbourg, a été évacuée ce vendredi soir par les forces de l'ordre. Tous les magasins environnants ont été fermés. C'est l'Agence France presse (AFP) dont les bureaux sont situés dans la Maison rouge qui a reçu un appel d'un individu qui menaçait de provoquer une explosion"Vous avez une heure, sinon ça va péter", a-t-il déclaré à l'assistante de rédaction. Le chef de la rédaction de l'AFP a alors alerté les forces de l'ordre par précaution. Toute la rédaction de journalistes a immédiatement quitté les lieux, en suivant les instructions des policiers arrivés sur place.

Les démineurs sont sur place

Une opération de déminage est en cours. "Elle peut durer 15 minutes comme six heures !" a confié un policier à notre journaliste sur place.Tous les parkings proches de la place Kléber sont également évacués. Les trams A et D sont interrompus entre les Halles et Langstross Grand Rue. Afin que tous les véhicules ne sortent pas en même temps, évitez le secteur.

Plus d'informations à venir.