Strasbourg : la police a abimé deux vélos en garant l'un de ses fourgons lors d'une intervention

La police du Bas-Rhin a endommagé deux vélos en garant l'un de ses fourgons avenue de Colmar à Strasbourg lundi 17 avril. L'incident a eu lieu alors que des incidents ont éclaté en centre-ville après l'allocution du président de la République.

"À 22h12 précisément, en effectuant une manœuvre d’urgence dans le but de rejoindre au plus vite le cortège sauvage, le conducteur d’un fourgon sérigraphié police, a, dans la précipitation et de manière tout à fait involontaire, percuté un arceau servant à attacher des vélos", explique la police dans un communiqué.

Sous la violence du choc, l'arceau a été sectionné et deux vélos ont été endommagés. L'incident a été filmé et diffusé par le média en ligne Taranis News sur les réseaux sociaux.

La police a diffusé un appel à victimes pour retrouver les propriétaires des vélos mardi 18 avril. Un homme s'est présenté à l'hôtel de police dès le lendemain. Une procédure de dédommagement est désormais engagée.