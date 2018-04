Strasbourg, France

La police de Strasbourg lance un appel à témoin après la disparition de Gilbert Stern, 82 ans. Il est parti le 12 avril à bord de sa voiture, une Peugeot 309 rouge et n'a plus donné de nouvelles. L'octogénaire souffre d'un début de maladie d'Alzheimer.

Il mesure 1m62, a les yeux marrons et les cheveux gris. Il est vêtu d'un pull vert, d'une veste foncée molletonnée à carreaux et d'un jean bleu. Il porte des bottes noires et une casquette bleu clair.

Si vous avez des informations à son sujet, merci de contacter le 03 90 23 15 34.