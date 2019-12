"Un message de paix et de résilience" : comment Strasbourg va commémorer l'attentat du marché de Noël

Strasbourg, France

Un an après l'attentat qui a endeuillé le marché de Noël le 11 décembre 2018, Strasbourg rendra hommage aux victimes. Le détail de cette cérémonie a été dévoilée mercredi. Roland Ries, le maire de Strasbourg recevra les familles des victimes à 14h, mercredi 11 décembre. A 15h, la stèle en hommage aux victimes sera dévoilée place de la République. Elle est en verre. Ces mêmes familles échangeront ensuite avec Christophe Castaner le ministre de l'Intérieur. Enfin de 17h à 20h, une cérémonie œcuménique d'hommage sera organisée à la cathédrale de Strasbourg.

Les Strasbourgeois appelés à mettre des bougies à leurs fenêtres

Les cloches de la cathédrale et de toutes les églises de l'Eurométropole sonneront de 19h45 à 20h ce soir là. La mairie demande aux Strasbourgeois de mettre des bougies à leurs fenêtres.

La cérémonie a été construite avec les victimes ont précisé Roland Ries, le maire de Strasbourg et Chantal Cutajar, adjointe au maire en charge de l'aide aux victimes. Ce sont elles qui ont choisi la cathédrale comme "lieu symbolique et universel". Les représentants des différents cultes prendront la parole, ainsi que certains proches de victimes.

Un message de paix et de résilience" - Martine Wintenberger, blessée lors de l'attentat de Strasbourg

Martine Wintenberger, l'une des victimes de l'attentat, était présente mercredi, pour expliquer la démarche : "Nous voulons donner _un message de paix et de résilience_, nous avons été extrêmement actifs dans la mise en place de cet hommage".

Encore très affectée, et émue, Martine Wintenberger a précisé : "On a des séquelles, ça prendra du temps pour se reconstruire. Mais nous avons la chance d’être ici, en France et à Strasbourg. Notre pays est en avance pour nous aider et nous protéger. Je ne souhaite retenir de ce triste moment que la gentillesse, la bienveillance, l’amour de tous ceux qui sont intervenus au moment des faits. Les policiers, la cellule mise en place cité de la musique… Je les suis encore, j’en ai toujours besoin. On n’est pas seuls. La plupart des victimes sont comme moi. On est tous dans l’action et l’après".

à lire aussi Attentat sur le marché de Noël de Strasbourg : deux hommes placés en garde à vue