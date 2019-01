Strasbourg : les deux adolescents blessés par tirs de LBD n'étaient pas des manifestants

Strasbourg, France

Les deux adolescents blessés par des tirs de lanceur de balles de défense (LBD) n'ont rien à se reprocher. Le samedi 12 janvier, en marge de la manifestation des "gilets jaunes" à Strasbourg, un adolescent de 15 ans a été blessé par une balle en pleine mâchoire. Un autre jeune a été blessé à la cuisse.

Tous les deux ont porté plainte à Strasbourg pour blessures involontaires. Ils ont toujours affirmé qu'ils n'étaient pas venus pour manifester. L'adolescent de 15 ans était venu acheter une veste en solde dans une boutique. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Strasbourg.

Une vidéo atteste que mon fils n'est pas mêlé à ça"

La mère de l'adolescent blessé à la mâchoire a en sa possession une vidéo, exploitée par les policiers, qui montre clairement que son fils n'était pas dans le cortège des "gilets jaunes". On y voit aussi le second adolescent blessé. Nous avons pu la visionner. "Mon fils est en train d'attendre, il est loin des manifestants, il les regarde, comme l'autre adolescent. On voit des personnes qui lancent des projectiles sur les gendarmes mobiles mais on voit que mon fils n'est pas mêlé à ça. Il se trouve de l'autre côté de l'action, il n'y a aucune raison de tirer sur lui," détaille Flaure Diessé.

Cette mère, dont le fils blessé au visage est toujours hospitalisé à Strasbourg, a décidé d'écrire une lettre au ministre de l'intérieur Christophe Castaner. Son objet : "Dénonciation des bavures des forces de l’ordre sur mon fils Lilian âgé de 15 ans". Flaure Diessé souhaite que la vérité éclate, que son fils ne soit pas considéré comme un casseur : "Monsieur le Ministre, vous avez dit qu’il peut arriver que les LBD soient mal utilisées, que les forces de l’ordre doivent avoir un agrément, être formées et respecter les règles strictes. Mon fils mesure 1,85m, il a été visé à la tête et pourtant les LBD ont un viseur. Ne me dites donc pas qu’ils ont loupé la jambe !"

Le ministre de l'intérieur annonce ce mardi que les forces de l'ordre qui utilisent des lanceurs de balles de défense seront équipés de caméras-piétons dès samedi.