Strasbourg : les supporters de l'OM interdits de stade de la Meinau

Les supporters de Marseille ne pourront pas venir soutenir l'OM vendredi 3 mai au stade de la Meinau à Strasbourg. Ils sont interdits de stade par arrêté préfectoral pour "prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public".

Strasbourg, France

Les supporters de Marseille ne pourront pas soutenir leur équipe vendredi 3 mai à Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. "Afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public liés à cette rencontre sportive, le déplacement de personnes se prévalant de la qualité de supporters marseillais sera interdit par arrêté du ministre de l’Intérieur", indique la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué de presse.

Le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx a également pris une série de mesures complémentaires par arrêté préfectoral du 18 avril 2019 (voir ci-dessus). Ainsi, de midi à minuit, il sera interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, de circuler ou de stationner sur la voie publique au niveau de la gare, dans l'hyper-centre ainsi qu’aux abords du stade de la Meinau à Strasbourg.

Ni écharpes, ni maillots de l'OM

Les spectateurs munis de billets pourront se voir refuser l’accès au stade de la Meinau s’ils sont en possession d’attributs de supporters de l’équipe visiteuse (écharpe, maillots, drapeaux, etc). Par ailleurs, la possession, le transport et l’utilisation de pétards, artifices, fumigènes ou tous autres objets pouvant être utilisés comme projectile ainsi que le transport et la possession d’alcool seront interdits dans ces mêmes secteurs.

à lire aussi Un supporter de l'OM réduit à suivre le match en caleçon à Strasbourg devrait porter plainte