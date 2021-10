Strasbourg : les témoignages d'intoxication présumée au GHB, la "drogue du violeur", se multiplient

Les témoignages d'intoxication présumée au GHB sont de plus en plus nombreux à Strasbourg (photo d'illustration)

Sur la page facebook Etudiants de Strasbourg, les témoignages de femmes, qui pensent avoir été des victimes du GHB en soirée, ont afflué ces derniers jours. Communément appelée la "drogue des violeurs", le GHB provoque des trous de mémoire, des absences, parfois une paralysie.

Alice, une étudiante-salariée de 23 ans, est convaincue d'avoir été droguée, il y a trois semaines, en boîte de nuit à Strasbourg : "Avant de prendre notre deuxième verre, on est allés fumer. Quand on revient à la table, je n'ai même pas le temps de boire la moitié du verre, que je me sens extrêmement mal. Je perds conscience de ce qui se passe, je me cogne dans les gens, dans les murs. J'ai les yeux qui se perdent complètement dans les orbites, je ne comprends plus ce qui se passe".

Par instinct, Alice quitte la boîte de nuit pour rentrer chez elle à vélo. Elle ne se souvient alors de plus rien. Elle dormira une douzaine d'heures. Depuis, elle ne laisse plus son verre sans surveillance, elle prévient toutes ses copines de sa mésaventure et avoue ne plus avoir envie d'aller en discothèque.

Les victimes ne portent pas plainte

Camille, 27 ans, travaille à la faculté des Arts. Elle aussi pense avoir été droguée dans un bar strasbourgeois le 18 septembre 2021. Elle est intimement convaincue d'avoir ingéré du GHB, car elle dit avoir déjà subi pareille mésaventure il y a 10 ans à Montpellier. À l'époque, elle avait fait un test qui avait révélé la présence de la molécule.

Camille ne prend pas de médicaments et elle n'avait bu que deux petites bières quand elle s'est sentie mal : "J'ai eu les même symptômes. Je n'avais plus de souvenirs de la soirée, je tenais plus sur les jambes et une sensation de paralysie". Heureusement, ses amis ont constaté qu'elles n'étaient pas dans son état normal et l'ont escorté jusqu'à un Uber pour qu'elle rentre chez elle.

Camille envisage de porter plainte ou au moins de déposer une main courante, une démarche que les victimes présumées du GHB ne font quasiment jamais. Celles que nous avons pu joindre considèrent, que sans preuves, il ne sert à rien d'aller voir la police. Le commissariat de Strasbourg confirme d'ailleurs ne pas avoir reçu de plaintes dernièrement.

Une association veut saisir la justice

C'est pourquoi Ruelles, une association qui lutte contre les violences sexistes à Strasbourg, entend compiler tous ces témoignages pour alerter directement la justice, en espérant l'ouverture d'une enquête.

Les responsables du monde de la nuit strasbourgeois, très impacté par la crise du covid, se passeraient bien de cette mauvaise pub. Ils n'ont pas l'impression que le GHB circule plus qu'auparavant dans leurs établissements.

"Je ne nie pas que le phénomène existe, mais il y a aussi une plus forte alcoolisation qu'avant en particulier pour les jeunes femmes, assure un patron de boîte de nuit strasbourgeois. Et parfois le GHB a bon dos, quand on est trop alcoolisé et qu'on ne se souvient plus de ce qu'on a fait. Nos serveurs sont d'ailleurs sensibilisés sur la question. Mais on ne va pas proposer des couvercles pour les verres, car ça fait des déchets en plus".

Pour éviter d'être drogué à son insu en soirée, la police strasbourgeoise dispense quelques conseils simples. Il faut essayer de ne jamais laisser un verre sans surveillance ou alors le confier à une personne de confiance quand on s'éloigne. Il vaut mieux être accompagné dans les bars ou les boîtes de nuit, par des amis et des proches, susceptibles de vous aider en cas de problème.