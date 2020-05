Déconfinement : malgré l'interdiction, 400 personnes assistent à un match de foot à Strasbourg

Alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits dans l'espace public, 400 personnes ont assisté à un match de football entre deux quartiers ce dimanche 24 mai à Strasbourg. La police municipale est intervenue, mais n'a pas pu empêcher la tenue de la rencontre.

"Je suis effaré d'un tel manque de responsabilité, imaginez si cela devient un cluster", commente Serge Oehler, adjoint au maire de Strasbourg en charge des quartiers de Hautepierre, Poteries et Cronenbourg. Dimanche après-midi, à partir de 16h, 400 personnes ont assisté à un match de football entre le Neuhof et Hautepierre au stade Paco-Mateo du club Joie et Santé Koenigshoffen (JSK).

Ce week-end de l'Ascension, les rassemblements de plus de dix personnes sont toujours interdits dans l'espace public, en raison de l'épidémie de coronavirus. Un appel avait pourtant été lancé ce Facebook pour la tenue de ce match, selon l'élu municipal. "Nous avons des vidéos, nous allons vérifier et il y aura des sanctions", prévient Serge Oehler que nous avons joint dimanche soir au téléphone.

Sur plusieurs stades strasbourgeois, les buts ont été retirés par précaution.

L'adjoint au maire explique que des responsables de clubs amateurs ont été rappelés à l'ordre ces derniers jours par la municipalité mais aussi par le district d'Alsace de football, parce que "plusieurs entraînements se sont tenus, malgré l'interdiction". Sur plusieurs stades strasbourgeois, les buts ont été retirés par précaution. René Marbach, le président du district d'Alsace a appris les faits par la presse. Il est "choqué", et estime qu'il est peu probable que des clubs aient organisé une telle rencontre.

Une mini-bombe virale

Sur Twitter, le professeur Gilbert Deray, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, estime que ce rassemblement "est franchement déraisonnable. Le virus est toujours présent et ce genre de réunion peut constituer une mini-bombe virale."