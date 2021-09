"Des rues libérées" dans Strasbourg pour la journée sans voitures

Les villes de Strasbourg, Mulhouse et de Sélestat en Alsace veulent vous inciter à ne pas faire démarrer la voiture ce samedi 18 et dimanche 19 septembre. Strasbourg organise même une opération "Rues libérées" dimanche

Les piétons et les cyclistes seront les rois ce samedi et dimanche à Strasbourg, Sélestat et Mulhouse.

Dimanche 19 septembre, de 10h à 18h, la ville de Mulhouse organise une journée "Parcourez le boulevard Roosevelt autrement". L'avenue Briand et le boulevard Roosevelt seront fermés à la circulation automobile. Il y aura des animations et une fête de quartier. Avec un objectif : redécouvrir les lieux de manière apaisée.

A Strasbourg, la ville va de son côté expérimenter le dispositif "Rues libérées" dans le quartier Vosges-Neustadt. Ce sera ce dimanche 19 septembre de 10h à 18h.

L'avenue des Vosges, l'avenue de la Liberté, et l'avenue Victor Schoelcher ainsi que les rues adjacentes seront fermées aux voitures de 9h à 18h. Pour réserver ces axes aux piétons, cyclistes et transports en commun. Il y aura des artistes chargés d'animer ces "rues libérées". Des concerts sont également prévus, et des espaces de pique-nique seront mis en place.

Enfin samedi 18 septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité, la ville de Sélestat invite les habitants à ne pas utiliser leur voiture pendant une journée. Pour réfléchir à des modes de transport alternatifs. De 9h à 12h, les usagers pourront échanger sur le village de la mobilité, place d'Armes. Il y aura des services gratuits pour votre vélo, du gravage de cycles, une bourse aux vélos...