Strasbourg : "Nous sommes restés cloîtrés dans le parlement européen" raconte la Poitevine Elisabeth Morin-Chartier

Strasbourg, France

"Quand nous avons appris cette attaque nous étions dans le parlement et il a été aussitôt bouclé", raconte Elisabeth Morin-Chartier, la députée européenne poitevine. Après 20 heures, ce lieu considéré comme très sensible a été totalement fermé, et ce jusqu'à 3 heures du matin. "Nous avons d'abord continué les débats, mais l'ambiance était assez particulière. Il devait y avoir 2.500 ou 3.000 personnes à l'intérieur, des employés, des groupes de visiteurs, des journalistes... Des gens qui se trouvaient en dehors du parlement ont aussi été accueillies."

"C'est le choc partout à Strasbourg ! " Elisabeth Morin-Chartier

L'attaque dans les rues du centre de Strasbourg a fait au moins trois morts et une douzaine de blessés. Le suspect est toujours recherché mercredi matin. Le dispositif "urgence attentat" a été déclenché par le ministère de l'Intérieur.

Un retour en convoi policier jusqu'à son hôtel dans le centre de Strasbourg

"Nous avons passé une partie de la soirée à vérifier qui était présent à l'intérieur du bâtiment, qui avait déjà quitté les lieux, pour s'assurer que personne n'était isolé quelque part", explique la députée européenne.

Vers 3 heures et quart, les députés ont pu quitter le parlement européen sous bonne escorte. "Nous avons été accompagnés par les forces de l'ordre en convoi". L'hôtel d'Elisabeth Morin-Chartier se trouve dans le centre de Strasbourg, dans la zone restée totalement bouclée pendant plusieurs heures. "Quand je suis revenue vers 4 heures moins le quart à mon hôtel, j'ai trouvé aussi des gens très perturbés, détaille la députée. L'hôtel a accueilli des Strasbourgeois qui étaient là pendant l'attaque, comme ça s'est passé dans tous les magasins de Strasbourg."