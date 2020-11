Strasbourg : nouveaux tirs de projectiles sur un tram

C'est la deuxième fois en deux jours que des trams ou des bus de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) sont la cible de tirs de projectiles. Ce jeudi soir, vers 20h30, un tram de la ligne B a été visé par au moins deux tirs, fissurant une porte et une vitre de la rame. La conductrice et les passagers ne sont pas blessés mais sous le choc.

Au moins deux tirs près d'Ostwald

Le tram circulait sur la ligne B ce jeudi soir quand il a été visé par des tirs, à l'arrêt Ostwald Wihrel. Selon la CGT-CTS, le type d'arme utilisé doit encore être analysé mais la rame est hors d'usage pour le moment. La circulation a été immédiatement interrompue entre Elsau et Tiergartel et ne reprendra que ce vendredi matin

Les impacts clairement visibles. - Document remis

Le ras-le-bol et la peur des agents

Dès demain 8 heures se tiendra un Comité social et économique (CSE) de la CTS. Les syndicats entendent bien mettre sur la table le sujet des agressions à répétition. "On en peut plus, au prochain incident de ce genre, on bloquera tout le réseau", témoigne un syndicaliste de la CGT-CTS. Dans un autre post Facebook, la CGT dénonce "l'augmentation de la violence" et "une dégradation de la situation."