Strasbourg : nouvelle évacuation du campement de migrants des canonniers

Le campement de migrants et de demandeurs d'asile installé rue des Canonniers au Neuhof à Strasbourg a été évacué ce mardi matin. Il abritait plus de 200 personnes (134 adultes et 74 enfants). Essentiellement des personnes originaires des pays de l'ex-URSS et des Balkans.

Chaque situation sera évaluée (préfecture du Bas-Rhin)

"Les personnes présentes sur le site ont été prises en charge par les services de l’État en lien avec la Ville" indique la préfecture du Bas-Rhin. Elle ajoute qu'une évaluation de leur situation" sera faite afin de les orienter vers des solutions d’hébergement dans l’attente de l’instruction de leurs démarches administratives". Les personnes qui n'ont pas pu être orientées dans la journée seront hébergées pour la nuit dans un gymnase.

Le site est régulièrement occupé par des migrants et demandeurs d'asile. Il avait déjà été évacué en juin et le 17 août dernier.