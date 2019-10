Strasbourg : opération "collège mort" ce mardi au collège Jacques Twinger après l'agression d'une enseignante

Koenigshoffen, Strasbourg, France

Une grave agression déclenche la colère des parents et enseignants. Une opération "collège mort" est organisée pour interpeller sur l'urgence de la situation. Dix jours après l'agression d'une enseignante au collège Jacques Twinger, les représentants parents d'élèves appellent à ne pas emmener les enfants à l'école ce mardi 15 octobre dans cet établissement du quartier strasbourgeois de Koenigshoffen.

L'enseignante braquée en arrêt maladie depuis dix jours

Le 4 octobre, trois adolescents extérieurs à l'établissement pénètrent le collège et y écoutent de la musique. Une enseignante les croise, remarque qu'ils ne lui sont pas familiers et leur demande de quitter les lieux. C'est alors qu'ils profèrent des menaces de morts envers l'ensemble du personnel de l'établissement, l'un d'eux sort une arme et braque l'enseignante qui garde son sang froid et va demander de l'aide, selon des propos rapportés par ses collègues, mais au retour du groupe, les adolescent ont quitté le collège.

Mise en arrêt maladie, l'enseignante a porté plainte, ainsi que la cheffe d'établissement. Lundi 14 octobre, le professeur était toujours en arrêt. Le rectorat, de son côté, a mis en place une cellule d'écoute ainsi qu'une équipe mobile de sécurité. La directrice académique adjointe du Bas-Rhin s'est également déplacée dans l'établissement le lundi 7 octobre. Le conseil général a depuis installé un visiophone à l'entrée du collège pour éviter d'autres pénétrations de ce genre. Mais au-delà de cette agression, parents et enseignants dénoncent des tensions récurrentes et un manque de moyens de plus en plus criant.