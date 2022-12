Strasbourg : plus de 1000 policiers mobilisés pour sécuriser la nuit du nouvel an

La nuit du nouvel an va encore une fois être très surveillée dans le Bas-Rhin. La préfecture espère éviter au maximum les incidents, comme les voitures brûlées, les affrontements et les accidents liés à l'utilisation de pétards et de feux d'artifice.

ⓘ Publicité

Au total, 950 policiers nationaux seront déployés dans l'Eurométropole de Strasbourg. La préfecture a obtenu le renfort de six unités de forces mobiles. Il y aura aussi 50 policiers municipaux. Sans oublier les pompiers. Soit plus de 1000 personnes sur le pont toute la nuit. Ailleurs dans le département, 500 gendarmes seront aussi déployés. La préfecture souhaite en effet éviter tout problème aussi dans les autres secteurs. Mais aussi dans les autres villes importantes du département.

"On est aussi attentifs sur Haguenau et Obernai, et j'ai demandé à cette occasion aux maires de ne pas éteindre les lumières puisqu'au titre de la sobriété énergétique les maires avaient éteint les lumières. Là, les villes vont laisser les lumières éclairées la nuit ce week-end pour que les policiers s'il y avait besoin d'une intervention puissent agir en toute sécurité" dit la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier.