Plusieurs véhicules incendiés cette nuit dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg

Plusieurs véhicules ont brûlé dans la nuit de mardi à mercredi devant l'église Saint-Paul à Koenigshoffen. Les conseillers départementaux Éric Elkouby et Martine Jung demandent plus de présence policière et de vidéosurveillance dans le quartier.