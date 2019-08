Strasbourg : préavis de grève maintenu pour le 6 septembre aux urgences du CHU de Hautepierre

Strasbourg, France

Il y aura bien grève vendredi 6 septembre aux urgences du CHU de Hautepierre, à Strasbourg. Le syndicat Force ouvrière fait savoir dans un communiqué vendredi 30 août qu'une majorité de salariés se sont prononcés en faveur du préavis de grève, déposé après l'agression violente d'un patient sur le personnel hospitalier le 22 août dernier.

Les syndicats avaient pourtant obtenu plusieurs mesures, après discussion avec la direction, notamment la présence d’un vigile 24 heures sur 24 et la mise en place d'un système d’alerte. "Ce vote est le reflet réel d’une exaspération des professionnels quant aux conditions de travail devenues dangereuses pour leur intégrité physique et morale et remet en cause ainsi leur exercice professionnel, écrit Force ouvrière. Comment peut-on exercer sous une pression constante avec un sentiment d’insécurité au sein des services d’urgences ?"

Le syndicat Force ouvrière demande à être reçu par le maire de Strasbourg et l'Agence régionale de santé (ARS). Il demande "des solutions effectives à cette montée d’incivilités et de violences" au sein de l'hôpital strasbourgeois. Un piquet de grève se tiendra le 6 septembre, à partir de 10h, devant les urgences de Hautepierre.