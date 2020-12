Strasbourg : saisie d'armes et de stupéfiants au domicile d'un particulier au Neuhof

Les policiers de l'Unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine de la sûreté départementale du Bas-Rhin ont saisi une importante collection d'armes et de la drogue au domicile d'un dealeur dans le quartier du Neuhof. Dix armes (des fusils, des pistolets et des carabines) et plus de 150 cartouches ont été découvertes, ainsi que 130 grammes de drogue et 5.300 euros en liquide.

Les policiers ont été également retrouvés une quantité impressionnante de petits sachets de conditionnement de produits stupéfiants. Plus de 10.000 contenants à l'effigie de personnages de fiction ou réel en rapport avec les stupéfiants.

L'intervention des policiers a eu lieu dans le quartier de l'Aéropostale. Le secteur a été bouclé mercredi 25 novembre. L'homme de 39 ans interpellé a été laissé libre. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 4 janvier 2021.