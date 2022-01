Strasbourg sera la capitale européenne de la présidentielle ce mercredi

Avec la venue d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen, mais aussi les meetings de ses probables futurs adversaires Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon à Strasbourg, la capitale européenne sera aussi un peu la capitale de la présidentielle française ce mercredi, et sera donc très regardée

Strasbourg, centre de la campagne présidentielle ce mercredi… et centre de l’Europe ! Le président de la République Emmanuel Macron est en effet en visite au Parlement européen ce mercredi matin. Il doit présenter le programme de la présidence française de l’UE à 11h30, avant de répondre aux questions des Eurodéputés.

Mais deux autres candidats, Yannick Jadot et Jean Luc Mélenchon seront eux aussi présents à Strasbourg pour parler Europe ce mercredi. La capitale de l’Alsace va donc devenir le temps d’une journée la capitale européenne de la présidentielle.

Le pas encore mais probable candidat à la présidentielle Emmanuel Macron entamera donc les "hostilités" avec son discours sur un sujet, l’Europe, auquel il tient beaucoup. Dans un ville, Strasbourg, qui doit rester selon le chef de l’Etat la capitale de l’UE. Durant la crise du COVID, et l’interruption de la tenue des débats dans l’hémicycle strasbourgeois, Emmanuel Macron avait plaidé à de nombreuses reprises pour un retour des eurodéputés le plus rapide possible en Alsace. Il devrait donc répéter son engagement pour le siège français du Parlement.

Pour ne pas laisser le champ libre au chef de l’Etat et potentiel candidat, deux autres prétendants à l’Elysée vont parler Europe eux aussi depuis Strasbourg, le même jour.

L'eurodéputé et candidat des Verts Yannick Jadot répondra d’abord directement à Emmanuel Macron dans l’hémicycle strasbourgeois au nom du groupe des Verts au Parlement, avant de présenter son programme alternatif pour l’Europe, toujours depuis Strasbourg. Il tiendra un "forum des possibles" consacré à l'Europe place Kléber à 19h30.

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon attendus sur place

Jean Luc Mélenchon le candidat Insoumis a eu la même idée. Après avoir présenté son programme pour l'Europe lors d'une conférence de presse ce mardi soir au Parlement européen, il parlera Europe lui aussi, ce mercredi soir, à Strasbourg… Ce sera à 20h, au palais de la musique et des congrès au Wacken. Lors de la présentation de son programme au Parlement, Jean-Luc Mélenchon a déjà été très ferme quant au siège du Parlement à Strasbourg : "Le siège strasbourgeois n’est pas discutable. Il est dans les traités fondateurs. On ne peut pas imaginer que Strasbourg ne soit plus la capitale naturelle qu’elle est. Bruxelles s’est faufilée au milieu parce que les Français ont été faibles. Mais la capitale naturelle le centre de l’UE, c’est Strasbourg" a estimé le leader de la France Insoumise.

Dans le Parlement européen à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Preuve que lorsqu’il s’agit de parler de l’Union européenne… Strasbourg, reste le lieu incontournable dans l’esprit de nombreux candidats à la présidence de la République.

"Ces annonces, ces temps forts politiques participent très fortement au rôle de Strasbourg, capitale européenne, lieu de rayonnement, choisie après la guerre pour incarner la paix. Mais aussi capitale du XXIe siècle, des droits de l'Homme, de la démocratie, au moment où celle-ci est bafouée dans de nombreux Etats du monde" a pour sa part estime Fabienne Keller, députée européenne alsacienne.

A noter qu'Emmanuel Macron poursuivra ensuite l’après midi de mercredi sa visite en Alsace. Il viendra présenter ses vœux aux forces armées sur le camp d’Oberhoffen près de Haguenau accompagné de la ministre des armées Florence Parly. Avec un discours prévu vers 19h