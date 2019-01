Strasbourg : la mère d'un adolescent blessé en marge du rassemblement des gilets jaunes porte plainte

Strasbourg, France

La vidéo tourne sur les réseaux sociaux depuis samedi 12 janvier au soir. On y voit l'adolescent, sac de shopping à la main, un trou béant et sanguinolent dans la mâchoire. L'incident s'est produit samedi, quai Saint-Jean à Strasbourg, pendant la manifestation des gilets jaunes. Il aurait été blessé par un flashball, ces lanceurs de balles de défense utilisés par les forces de l'ordre.

Selon sa mère, l'adolescent était un passant, et non un manifestant. Âgé de 15 ans, le jeune homme a été opéré. Sa mère a déposé plainte lundi matin à l'hôtel de police de Strasbourg pour blessure involontaire. Le parquet de Strasbourg a été saisi, une enquête préliminaire a été ouverte dimanche pour déterminer les causes de la blessure. C'est au parquet de décider de saisir ou non l'IGPN, la police des polices.

L'adolescent est toujours hospitalisé à Hautepierre.