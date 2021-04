Strasbourg : un adolescent de 14 ans interpellé après une série de cambriolages

La police a été contactée lundi après-midi car un individu rôdait rue Baldner quartier Neudorf à Strasbourg. A leur arrivée sur place, l'adolescent âgé de 14 ans n'a pas su expliquer la raison de sa présence dans un immeuble qui n'était pas le sien.

Soupçonné de six autres cambriolages

Les policiers ont remarqué des signes de tentative de cambriolage et ont décidé d'interpeller le jeune homme. La police le soupçonne d'avoir commis six autres vols par effraction dans ce quartier. Il a été présenté au tribunal judiciaire de Strasbourg ce mercredi. Le vol est puni de sept ans de prison et de 100 000 euros d'amende.